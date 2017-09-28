В США полицейские открыли огонь по актеру, очень хорошо сыгравшему грабителя

Полицейские в американском штате Индиана выстрелили в актера Джима Даффа, которого они приняли за настоящего грабителя. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Post.

Правоохранители обратили внимание на человека в маске, выходившего из здания с пистолетом. Им показалось, что мужчина похож по описанию на грабителя, которого они разыскивают.

Офицеры потребовали от мужчины бросить оружие, однако он не подчинился приказу. Тогда один из полицейских открыл огонь. К счастью, никто в результате стрельбы не пострадал.

После произошедшего Дафф снял маску, бросил пистолет и рассказал полицейским, что они оказались на съемочной площадке.

Как отмечает издание, компания, занимающаяся производством фильма, скорее всего, не предупредила местные власти о том, что в этом месте будут проходить съемки.