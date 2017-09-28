Евросоюз пытается дистанцироваться от участия в каталонском кризисе

Мэр Барселоны обратилась в Европейскую комиссию с просьбой о посредничестве между Каталонией и Мадридом

В ЕС не стали комментировать призывы к посредничеству в конфликте между официальным Мадридом и Каталонией по референдуму о независимости. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на ежедневном брифинге в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы уважаем конституционные юридические рамки Испании, у нас нет других комментариев", – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу.

Ранее мэр Барселоны Ада Колау призвала ЕС быть посредником в противостоянии между Каталонией и официальным Мадридом по референдуму о независимости.

"Мое обязательство как городского главы... призвать Европейскую комиссию открыть пространство для посредничества между испанским и каталонским правительствами для поиска демократического решения путем переговоров", – заявила она.

Ранее сообщалось, что президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что ЕС игнорирует конфликт его региона с центральным правительством в Мадриде из-за референдума о независимости.