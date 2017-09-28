В Европарламенте объяснили, чем недовольны в переговорах по Brexit

Законодатели ЕС заявляют, что прогресс относительно приоритетов ЕС в первых четырех раундах Brexit-переговоров с Британией недостаточен. Об этом говорится в обнародованном на сайте Европарламента проекте резолюции по Brexit-переговорам, одобренном на парламентской конференции президентов (президента ЕП и лидеров политических групп) в четверг, 28 сентября, передает Европейская правда.

В резолюции говорится, что Европейский совет должен признать, что "достаточного прогресса" не было достигнуто по трем целям ЕС: обеспечение прав граждан ЕС и Великобритании, определение финансовых обязательств Великобритании и урегулирование проблемы границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, – если только в пятом раунде переговоров не будет сделано значительного прорыва по этим вопросам.

Проект, подготовленный парламентской группой по Brexit, будет обсуждаться и выноситься на голосование в Европарламенте в следующий вторник, 3 октября.

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил: "Мы приветствуем конструктивный подход премьер-министра Мэй в ее недавней рече во Флоренции. Защита прав граждан является абсолютным приоритетом для Европейского парламента. Соглашение о выходе должно сохранять полный набор прав, которыми граждане в настоящее время пользуются, как определено в соответствующем законодательстве Европейского Союза.

Дополнительные гарантии, что законодательство ЕС будет соблюдаться до выхода Великобритании, – это факт, что также является ключевым для обеспечения быстрого завершения первого этапа переговоров".

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 сентября, британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания и ЕС предприняли решительные шаги вперед в Brexit-переговорах.

Однако переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что между сторонами все еще существуют "большие пробелы" по некоторым вопросам, и могут пройти "недели или месяцы", прежде чем будет согласован переход к следующему этапу переговоров о будущих отношениях.