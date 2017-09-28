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Главная » Мир » Третья жена основателя Playboy не получит ни копейки наследства

Третья жена основателя Playboy не получит ни копейки наследства

Третья жена основателя Playboy не получит ни копейки наследства
Хью Хефнер и Кристал Харрис / Фото из открытых источников

Ему было 91, ей - 31

28.09.17 1312
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Жена основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис не унаследует состояние покойного мужа.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Daily Mail.

Отмечается, что перед свадьбой с Хефнером 31-летняя Харрис подписала брачный контракт с довольно жесткими условиями. Кроме того, ее имя не упоминается в завещании бизнесмена.

Состояние бизнесмена перейдет его детям - Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Хефнер и Харрис отпраздновали свадьбу в 2012 году в Лос-Анджелесе. Основатель Playboy отмечал, что его не смущает разница в возрасте в 60 лет и он был готов жить с женой до самой смерти.

Харрис - его третья жена. В 1949 году он женился на Милдред Уильямс и прожил с ней 10 лет. В 1989-м он сыграл свадьбу с Пойтемате Кимберли, пара развелась в 1998-м.

В ночь на 28 сентября в Twitter мужского журнала появилось сообщение о том, что американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.

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