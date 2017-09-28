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Главная » Мир » Евросоюз и НАТО проведут параллельные учения по сценарию гибридных угроз

Евросоюз и НАТО проведут параллельные учения по сценарию гибридных угроз

Евросоюз и НАТО проведут параллельные учения по сценарию гибридных угроз
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото: Getty Images

Персонал ЕС и НАТО будет общаться друг с другом для синхронизации действий

28.09.17 34
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Евросоюз приступил 28 сентября к первым тестовым учениям про проверке инструментов и механизмов реагирования на кризисные ситуации, связанные с противодействием кибер- и гибридным угрозам. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в Брюсселе.

"Параллельное и скоординированное учение PACE 17 пройдет по сценарию гибридной угрозы, затрагивающей ЕС и его государства-члены, и проверит в течение недели, до 4 октября, их готовность реагировать на такие вызовы безопасности", – говорится в коммюнике ЕВС.

В нем разъясняется, что целью учения является повышение готовности и оценка эффективности инструментов и механизмов ЕС в случае возможного нападения, а также разработка предложений по улучшению ситуации там, где это необходимо.

ЕВС при этом отметила, что с 4 по 11 октября 2017 года НАТО проведет отдельное антикризисное учение (CMX). Хотя эти два мероприятия проводятся как самостоятельные, в рамках обоих учений будет обеспечиваться координация персонала ЕС и НАТО в целях улучшения синхронизации деятельности двух организаций по реагированию на кризисы.

Пресс-служба Североатлантического альянса со своей объявила, что с 4 по 11 октября пройдут 21-е с 1992 года антикризисные учения CMX 2017.

В ходе CMX 2017 альянс планирует применить и протестировать процедуры консультаций и принятия как собственных, так и во взаимодействии с партнерами, решений на стратегическом политико-военном уровне.

В учениях будет задействован военный и гражданский персонал как в столицах стран Альянса, так и в штаб-квартире НАТО и в стратегических командованиях организации.

Как и на предыдущих учениях, в ходе CMX 2017 не предусмотрено развертывание каких-либо сил, уточняют в НАТО.

Учения пройдут по вымышленному сценарию кризиса, но с предложением реалистичных условий, связанных со статьями 4 и 5 натовского устава о коллективной обороне и решениями Варшавского саммита НАТО.

"Речь, в частности, идет о тестировании глобальной реакции в контексте сложного гражданско-военного сценария в гибридной обстановке", – отмечается в коммюнике пресс-службы НАТО.

В нем также сообщается, что НАТО будет координировать с ЕС свои действия в ходе параллельных учений.

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