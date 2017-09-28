В аэропортах всего мира произошел сбой систем регистрации

При этом рейсы задерживать не пришлось

В аэропортах по всему миру произошел сбой систем регистрации. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

О проблемах сообщили в аэропортах Лондона (Хитроу и Гатвик), Парижа (Шарль де Голль), Цюриха, Мельбурна, Йоханнесбурга, Чанги в Сингапуре и Вашингтона.

По данным издания, сбой связывают с проблемами в программном обеспечении Amadeus Altea, которое используют 125 авиакомпаний, что также повлияло на онлайн-регистрацию.

Администрация аэропорта Гатвик описала ситуацию как "мгновенный IT-сбой", заявив, что он не вызвал задержек рейсов.

В Хитроу сообщили, что сбой вызывает "периодические" проблемы, однако пассажиры все еще могут зарегистрироваться, хотя этот процесс может занять немного больше времени, чем обычно.

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Оператор франкфуртского аэропорта Fraport заявил, что компания Lufthansa и партнерские авиалинии испытывали проблемы в течение примерно 30 минут, что препятствовало проверке багажа. Однако, по их данным, эта проблема была решена.

Представитель Groupe ADP, эксплуатирующей более десятка аэропортов в большом регионе Парижа, подтвердил, что авиакомпании, которые пользуются системой Amadeus, пострадали в аэропорту Шарля де Голля в столице Франции.