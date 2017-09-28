В аэропортах всего мира произошел сбой систем регистрации

В аэропортах по всему миру произошел сбой систем регистрации. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.
О проблемах сообщили в аэропортах Лондона (Хитроу и Гатвик), Парижа (Шарль де Голль), Цюриха, Мельбурна, Йоханнесбурга, Чанги в Сингапуре и Вашингтона.
По данным издания, сбой связывают с проблемами в программном обеспечении Amadeus Altea, которое используют 125 авиакомпаний, что также повлияло на онлайн-регистрацию.
Администрация аэропорта Гатвик описала ситуацию как "мгновенный IT-сбой", заявив, что он не вызвал задержек рейсов.
В Хитроу сообщили, что сбой вызывает "периодические" проблемы, однако пассажиры все еще могут зарегистрироваться, хотя этот процесс может занять немного больше времени, чем обычно.
Оператор франкфуртского аэропорта Fraport заявил, что компания Lufthansa и партнерские авиалинии испытывали проблемы в течение примерно 30 минут, что препятствовало проверке багажа. Однако, по их данным, эта проблема была решена.
Представитель Groupe ADP, эксплуатирующей более десятка аэропортов в большом регионе Парижа, подтвердил, что авиакомпании, которые пользуются системой Amadeus, пострадали в аэропорту Шарля де Голля в столице Франции.