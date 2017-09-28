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Главная » Мир » Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря
Иллюстрация

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28.09.17 488
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Землю сегодня вновь накрыла сильная магнитная буря.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России, передает РИА Новости.

Сильная буря (три балла по пятибалльной шкале) продлилась примерно с 6.00 по Киеву до 12.00 28 сентября.

В данный момент состояние магнитосферы Земли оценивается как слабое - наблюдается однобалльная магнитная буря.

Напомним, сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было испущено корональное вещество.

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