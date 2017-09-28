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Главная » Мир » В Китае закрывают бизнес КНДР

В Китае закрывают бизнес КНДР

В Китае закрывают бизнес КНДР
Фото: censor.net.ua

Северокорейские компании должны закрыться в КНР в начале января 2018 года

28.09.17 345
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Китай закрывает на своей территории северокорейские компании в соответствии с санкциями ООН против КНДР, которые были введены из-за ядерных и ракетных испытаний. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Согласно сообщению Министерства торговли Китая, северокорейские компании должны закрыться в течение 120 дней после утвержденных 11 августа последних санкций ООН.

Таким образом, компании КНДР в Китае должны закрыться в начале января 2018 года.

Северокорейские компании ведут ресторанный бизнес и другой бизнес в Китае, помогая обеспечить Север иностранной валютой. Северокорейские рабочие также работают на китайских заводах и других предприятиях.

Напомним, Китай, который обеспечивает основную часть энергоснабжения Северной Кореи, объявил 23 сентября, что остановит поставки газа и ограничит поставки нефтепродуктов с 1 января. Однако в Китае не упомянули о сырой нефти, которая составляет основную часть китайских поставок энергии Северной Кореи.

5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

Решение о новых санкциях было принято единогласно в ответ на шестое ядерное испытание, которое Пхеньян провел 3 сентября.

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