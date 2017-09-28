Правительство Каталонии пообещало мирный референдум о независимости

Глава МВД Каталонии встретился с представителями региональных сил безопасности, чтобы устранить напряжение накануне голосования

Правительство Каталонии заявило, что попытается обеспечить мирное проведение референдума о независимости, несмотря на строгие меры национального правительства Испании. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на слова министра внутренних дел Каталонии, передает Европейская правда.

Министр Хоакин Форн заявил 28 сентября, что правительство Каталонии обязано начать голосование в воскресенье, 1 октября, в регионе на северо-востоке Испании, где проживает 7,5 млн человек, хотя центральное правительство в Мадриде говорит о том, что голосование является незаконным.

"Позиция правительства (Каталонии, – ред.) очень четкая: люди смогут проголосовать", – заявил Форн журналистам в Барселоне, главном городе Каталонии.

Форн встретился с представителями региональных сил безопасности, чтобы устранить напряжение накануне голосования.

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Напомним, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы остановить проведение референдума о независимости 1 октября.

Испания также взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума.

Испанское правительство заявило, что региональная полиция возьмет под контроль все кабинки для голосования перед каталонским референдумом о независимости.