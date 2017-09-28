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Главная » Мир » Фото В Германии ищут человека, угрожающего отравить пищу в супермаркетах ЕС

Фото В Германии ищут человека, угрожающего отравить пищу в супермаркетах ЕС

<span class="label red">Фото</span> В Германии ищут человека, угрожающего отравить пищу в супермаркетах ЕС
Иллюстративное фото

Злоумышленник уже добавил смертельный этиленгликоль в детское питание

28.09.17 69
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В Германии неизвестный мужчина требует миллиона евро, угрожая отравить пищу в супермаркетах по всей Германии и в других странах ЕС. Об этом заявили в полиции Германии, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, до сих пор ни о каких случаях отравления не сообщалось.

В полиции заявили, что преступник сообщил о своих угрозах по электронной почте после того, как разместил яд в продуктах (речь идет даже о детском питании) в некоторых супермаркетах на юге Германии еще в начале сентября.

Теперь мужчина угрожает сделать такое по всей Германии и в других странах Европы, если ему не заплатят много миллионов евро.

"Мы очень серьезно относимся к этой угрозе", – заявил Уве Штумерер, заместитель начальника полиции в южном городе Констанц.

"Нет причин для паники или истерики", – добавил он, предупреждая потребителей о том, что они должны внимательно проверять упаковку при покупке товаров.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, которого заметили на видео с камер наблюдения в одном из супермаркетов в городе, недалеко от Констанца.

Подозреваемым оказался мужчина около 50 лет. Фото мужчины были обнародованы, чтобы помочь в поиске.

"Дело сложное, поскольку шантажист не сказал, какую именно пищу он хочет отравить, или какой яд он будет использовать", – заявил представитель по защите прав потребителей Германии.

В полиции также сообщили, что обнаружили в детском продукте этиленгликоль, бесцветную жидкость без запаха, которую используют при производстве антифризов, и которая может быть смертельной при потреблении.

Фото подозреваемого

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