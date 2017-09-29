Волкер и Сурков обсудят размещение миротворцев на Донбассе в октябре, - экс-посол США в РФ

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента РФ Владислав Сурков проведут встречу в октябре. Одной из тем обсуждения будет вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс. Об этом экс-посол США в России Джон Теффт рассказа в интервью российскому "Коммерсанту".

"Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - сообщил Теффт.

Он также добавил, что позиция американской стороны по этому вопросу предусматривает наделение миротворческой миссии широким мандатом, который бы позволил обеспечивать безопасность на все оккупированной территории, в том числе, и на неконтролируемом Киевом участке украино-российской границы.

"Мы убеждены, что мандат такой миссии должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности. Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины", - рассказал экс-посол.

Напомним, Джон Теффт возглавлял американское посольство в РФ с 2014 года. 28 сентября он отбыл в США.