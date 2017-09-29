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Главная » Мир » Газпром построил 300 км "Турецкого потока"

Газпром построил 300 км "Турецкого потока"

Газпром построил 300 км "Турецкого потока"
Глава Газпрома Алексей Миллер / Фото из открытых источников

Осталось еще 1500 км

29.09.17 323
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Российский монополист Газпром построил около 300 км черноморской магистрали "Турецкий поток". Об этом заявил  глава компании Алексей Миллер, передает Интерфакс.

"Построено 224 и 74 км. То есть (порядка) 300 км", - заявил Миллер.

Газпром строит "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита газа через Украину. Одна нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая  - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км.

Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Напомним, Газпром предупредил инвесторов, что потенциальные санкции США могут стать причиной задержки инвестиций в ряд проектов, и это может повлиять на их завершение. Среди них – "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в обход Украины.

В июне сенат США одобрил новые санкции против России, ужесточающие финансирование российских энергетических компаний и их проектов.

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