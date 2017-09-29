Политик считает, что в Кремле воспринимает его встречи с избирателями как огромную угрозу

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержала полиция в подъезде собственного дома. Об этом он сообщил в Twitter.

29 сентября Навальный должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде. По словам политика, он как раз выходил из дома, чтобы добраться до вокзала и уехать на митинг.

"Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из неё полиция", – написал политик в Іnstagram.

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Оппозиционера доставили в отделение полиции. Причину задержания ему не сообщают.

"Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление - ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит", - прокомментировал Навальный свое задержание.