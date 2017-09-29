Это она удачно так "зашла"

В сети появилось видео с трибун "Игр непокоренных" (международных спортивных соревнований для военных-инвалидов – ред.) в Канаде, на котором маленькая девочка ворует попкорн у британского принца Гарри.

На ролике, опубликованном в YouTube на канале The Royal Family Channel, видно, как двухлетняя девочка потихоньку таскает поп-корн из пакета в руках британского принца, пока тот общается со своим соседом по трибуне. Принц сперва отдернул пакет, удивившись поведению девочки, но потом с радостью угощал ее и дразнился, показывая различные гримасы.

Напомним, Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей.

Нынешние соревнования, проходящие в Канаде, продлятся до 30 сентября.