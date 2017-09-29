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Евросоюз запускает онлайн-карту санкций

Евросоюз запускает онлайн-карту санкций
Фото из открытых источников

Сервис должен помочь европейским предпринимателям, ведущим бизнес за рубежом

29.09.17 135
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Европейский Союз запускает интерактивную онлайн-карту с информацией о международных санкциях, действующих против режимов, организаций и отдельных физических лиц во всем мире. Сервис призван помочь предпринимателям из ЕС, ведущим бизнес за рубежом, получить комплексную информацию о санкциях в мире и избежать их нарушения. Об этом пишет DW.

Карта будет содержать данные о санкциях, действующих против выбранной пользователем страны. Также будет возможность осуществлять поиск по различным секторам экономики, по названиям предприятий или именам физических лиц.

Отмечается, что на данный момент список санкций ЕС помещается на 136-ти страницах и содержит ссылки на сотни документов. Этот список обновляется дважды в год, и каждый год к нему вносится около 80 поправок.

Поэтому предпринимателям порой бывает сложно определить, с кем они имеют право вести бизнес, а нарушение международных санкций может дорого стоить фирмам. Например, сделки, совершенные французским банком BNP Paribas с Ираном, Суданом, Мьянмой и Кубой, привели к тому, что Соединенные Штаты Америки в 2014 году оштрафовали банк на 8,9 млрд долларов.

С другой стороны, страх нарушить санкции приводит к тому, что бизнес часто отказывается от сотрудничества со странами и организациями, которые не являются объектом ограничительных мер.

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