Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео, на котором задержанный в оккупированном Крыму россиянин Дмитрий Долгополов якобы сознается в шпионаже в пользу Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Российское агентство утверждает, что задержанный на допросе якобы признался, что действительно передавал секретные сведения украинской разведке.

Однако на самой записи видно только, как Долгополов отвечает на вопрос, в связи с чем задержан.

"В связи с тем, что передавал секретную информацию в главное управление разведки минобороны Украины", – говорит задержанный.

Напомним, в оккупированном Симферополе сотрудники ФСБ задержали двух российских граждан (Сухоносову Анну и Дмитрия Долгополова) за якобы шпионаж в пользу Украины. Мужчина на данный момент служит в российской армии.