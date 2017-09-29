В Испании обещают, что референдума в Каталонии не будет

Каталонцы готовы спать в школах, где планируется организовать участки для голосования, чтобы не допустить их закрытия правительством

В испанском правительстве еще раз заявили, что референдума о независимости Каталонии, назначенного на 1 октября, не будет. Об этом заявил представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Я настаиваю, что 1 октября не будет никакого референдума", – сказал он и снова подчеркнул незаконный характер запланированного голосования.

В то же время каталонский лидер Карлес Пучдемон заявил о четких намерениях провести референдум.

"На более 2 тысячах мест для голосования все готово, там есть все необходимое, чтобы люди высказали свое мнение", – заявил Пучдемон.

Суды приказали полиции окружить школы, в которых планируется проведение голосования. Пытаясь оставить их открытыми, родители призвали к массовой ночевке в школах – с палатками и спальными мешками, бесплатной паэльей и кинотеатром.

Организаторы заявили, что 60 тысяч человек уже зарегистрировались для участия в акции.

Организаторы референдума призывали людей прийти на избирательные участки, продемонстрировав "мирное сопротивление", даже если им не позволят голосовать.

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Напомним, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.