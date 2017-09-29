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Главная » Мир » Международные авиакомпании приостановили рейсы в Иракский Курдистан

Международные авиакомпании приостановили рейсы в Иракский Курдистан

Международные авиакомпании приостановили рейсы в Иракский Курдистан
Иракский Курдистан / Фото: Getty Images

Внутренние перелеты все еще осуществляются

29.09.17 43
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Запрет на международные рейсы в курдский регион Ирака был введен Багдадом в пятницу, 29 сентября, в связи с проведением курдами референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Почти все зарубежные авиакомпании временно остановили рейсы в Эрбиль и Сулейманию, выполняя таким образом распоряжение правительства в Багдаде, которое контролирует воздушное пространство Ирака.

Запрет вступает в силу в 18:00 (по местному времени) в пятницу, 29 сентября.

Внутренние рейсы все еще допускаются, поэтому пассажиры, как ожидается, смогут добраться до Курдистана в основном через аэропорт Багдада.

Ранее сообщалось, что перелеты между Турцией и иракскими городами Эрбиль и Сулеймания будут временно остановлены с 29 сентября.

Напомним, 25 сентября в курдской автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.

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