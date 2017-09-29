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Главная » Мир » В Сирии ликвидированы конструкторы боевых дронов ИГИЛ

В Сирии ликвидированы конструкторы боевых дронов ИГИЛ

В Сирии ликвидированы конструкторы боевых дронов ИГИЛ
Боевики ИГИЛ / Фото: medium.com

Также уничтожена и исследовательская лаборатория разработчиков

29.09.17 12
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Возглавляемая США коалиция заявила об уничтожении трех высокопоставленных боевиков "Исламского государства" в Сирии, передает РБК-Украина.

Боевики занимались разработкой и производством боевых дронов, применяемых террористами.

Разработчики летальных аппаратов были уничтожены в результате нескольких авиаударов 12, 13 и 14 сентября близ города Маядина.

Абу Муадх ал-Туниси и Саджид Фарук Бабар занимались производством дронов и их переделкой в боевые единицы из коммерческих аппаратов. Вслед за ними был уничтожен Абу Слман, который напрямую занимался разработкой боевых дронов.

В тот же день была уничтожена и его исследовательская лаборатория близ Маядина.

"Уничтожение этих трех лидеров ИГИЛ подрывает и снижает возможности группировки по разработке и применению дронов в качестве средств разведки и непосредственных боевых единиц", - заявил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

Боевики используют беспилотники как для наблюдения за позициями противника, так и как средство огневой поддержки. В последнем случае на них устанавливаются бомбы, которые дроны могут сбрасывать под контролем оператора.

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