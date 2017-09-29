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Главная » Мир » США отзывают часть дипломатов из Кубы из-за "акустических атак"

США отзывают часть дипломатов из Кубы из-за "акустических атак"

США отзывают часть дипломатов из Кубы из-за "акустических атак"
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты прекратят выдачу виз на Кубе

29.09.17 165
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Государственный департамент США сокращает значительное количество работников американского посольства на Кубе после ряда загадочных "акустических атак" на американских дипломатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США, передает Европейская правда.

Американское посольство будет продолжать работать с сокращенным персоналом.
По словам источников, США немедленно прекратят выдачу виз на Кубе.

Решение было принято после исчерпывающего обзора состояния безопасности американских дипломатов в Гаване и дискуссий с кубинским правительством, которое отвергает обвинения в причастности к акустическим атакам.

Как минимум 21 американский дипломат и члены их семей пострадали в результате инцидентов, которые начались в ноябре 2016 года. Речь идет о головокружении, состоянии, напоминающее сотрясение мозга, и даже о потере слуха.

Один из американских чиновников сообщил CNN, что, возможно, было совершено всего 50 атак.

Некоторые пострадавшие имеют долговременные симптомы, и, по крайней мере в одном случае, человек потерял слух.

Напомним, в начале августа в СМИ появилась информация, что на нескольких сотрудников посольства США на Кубе была совершена "акустическая атака".

США и Куба восстановили дипломатические отношения в 2015 году, во время работы администрации Барака Обамы. Впоследствии Вашингтон отменил часть торговых ограничений, ранее введенных против Гаваны.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах отменить шаги Обамы в отношении Кубы.

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