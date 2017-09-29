На "Фукусиме" могла произойти утечка радиоактивной воды, – СМИ

Из поврежденного реактора аварийной атомной электростанции "Фукусима" в Японии могла произойти утечка радиоактивной воды. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на оператора станции, компанию Tokyo Electric Power (ТЕРСО), передает Укринформ.

"Из-за ошибочных настроек водяные датчики показали, что уровень грунтовых вод в полдюжине прилегающих резервуаров на три фута ниже необходимого уровня безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае уровень подземных вод опустился ниже уровня загрязненной воды, что могло привести к утечки радиоактивной воды в почву.

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В то же время, по словам представителя TЕРСО, результаты исследования образцов не свидетельствуют об аномальном увеличении радиоактивности, а риски утечки загрязненной воды маловероятны.