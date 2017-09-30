Судан предлагает создать Соединенные Штаты Африки

Необходимо объединить усилия для борьбы с терроризмом и связанных с ним контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми

В Судане предложили создать Соединенные Штаты Африки. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Судан считает необходимым создать Соединенные Штаты Африки с точки зрения единства континента, сказал помощник президента Судана Хасбу Мухаммед Абдуррахман на 14-й конференции Комиссии по безопасности и разведке Африканского союза в Хартуме.

По словам помощника президента, терроризм, который не имеет религиозной и географической принадлежности, стал настоящей проблемой века.

"Необходимо объединить усилия для борьбы с терроризмом и связанных с ним контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми", – сказал Абдуррахман.

Он отметил, что Судан считает необходимым создать Соединенные Штаты Африки с точки зрения единства континента.

Как отметил глава Службы безопасности и разведки Судана Мухаммед Ата эль-Мевла, члены комиссии по разведке сошлись во мнении о необходимости достижения политической стабильности и борьбы с терроризмом.