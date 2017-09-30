Полиция Испании взяла под контроль коммуникационный центр правительства Каталонии

Мадрид отправил тысячи полицейских в северо-восточный регион, чтобы остановить проведение референдума

Испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Мадрид отправил тысячи полицейских в северо-восточный регион, чтобы остановить проведение референдума 1 октября.

Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны были собирать электронные голоса.

Высокий суд Каталонии вчера приказал женералитату (правительству) приостановить использование компьютерных услуг, активизированных для электронного голосования в день референдума.

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Напомним, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.