В КНДР зафиксирована перевозка ракет, возможны новые провокации

Несколько северокорейских ракет были недавно перевезены с ракетного комплекса в Пхеньяне, что может свидетельствовать о подготовке КНДР к новым провокациям. Об этом со ссылкой на южнокорейское общественное телевидение сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

По данным неназванного источника, представители разведки Южной Кореи и США обнаружили, что ракеты перевозятся из северокорейского исследовательского ракетного комплекса в Санум-Доне, что в северной части Пхеньяна.

При этом в сообщении не уточняется, когда и куда они были перевезены. Речь идет о ракетах среднего радиуса действия Hwasong-12 или о межконтинентальных баллистических ракетах Hwasong-14. При этом сам ракетный комплекс в Санум-Доне создан для производства межконтинентальных баллистических ракет.

Источник в министерстве обороны Южной Кореи не смог подтвердить это сообщение или любые необычные действия в упомянутом районе. Южнокорейский чиновник также выразил обеспокоенность тем, что Северная Корея может осуществить провокации к годовщине основания своей коммунистической партии 10 октября или когда в Китае состоится съезд коммунистической партии 18 октября.