Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В КНДР зафиксирована перевозка ракет, возможны новые провокации

В КНДР зафиксирована перевозка ракет, возможны новые провокации

В КНДР зафиксирована перевозка ракет, возможны новые провокации
Фото: abc.net.au

Ракеты транспортируют из северокорейского исследовательского ракетного комплекса в Санум-Доне

30.09.17 151
100

Несколько северокорейских ракет были недавно перевезены с ракетного комплекса в Пхеньяне, что может свидетельствовать о подготовке КНДР к новым провокациям. Об этом со ссылкой на южнокорейское общественное телевидение сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

По данным неназванного источника, представители разведки Южной Кореи и США обнаружили, что ракеты перевозятся из северокорейского исследовательского ракетного комплекса в Санум-Доне, что в северной части Пхеньяна.

При этом в сообщении не уточняется, когда и куда они были перевезены. Речь идет о ракетах среднего радиуса действия Hwasong-12 или о межконтинентальных баллистических ракетах Hwasong-14. При этом сам ракетный комплекс в Санум-Доне создан для производства межконтинентальных баллистических ракет.

Источник в министерстве обороны Южной Кореи не смог подтвердить это сообщение или любые необычные действия в упомянутом районе. Южнокорейский чиновник также выразил обеспокоенность тем, что Северная Корея может осуществить провокации к годовщине основания своей коммунистической партии 10 октября или когда в Китае состоится съезд коммунистической партии 18 октября.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Южная Корея запретила операции с криптовалютамиВ Китае закрывают бизнес КНДРПентагон: США намерены решить ядерный кризис с КНДР дипломатическим путем

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3493
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6938
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4383
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3434
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1741
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 2049
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7468
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5264
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2467
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3354
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 33479 / 34841
  2. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 9240 / 10337
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7620 / 15805
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2179 / 45981
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2078 / 2283
  6. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 1648 / 1869
  7. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1282 / 5128
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 1179 / 1265
  9. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 969 / 1027
  10. Минздрав назвал основную причину смертности в Украине 913 / 1054
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 58 / 15805
  2. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 55 / 34841
  3. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 40 / 1869
  4. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 12 / 10337
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 8 / 2283
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 7 / 3170
  7. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 7 / 1027
  8. Простая арифметика. Как научить детей 7 / 961
  9. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 6 / 1265
  10. МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев 5 / 740
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.