За день до референдума в Каталонии полиция заблокировала 1300 школ

Полиция Каталонии Mossos заблокировала 1300 из 2315 школ, предназначенных как избирательные участки для проведения референдума о независимости от Испании. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Местная полиция появилась сегодня в 1300 школах, предназначенных как избирательные участки.

Однако, 163 школы остаются захваченными активистами, которые стремятся обеспечить проведение голосования 1 октября.

Активисты захватили чуть более 12% пунктов, предназначенных для референдума.

Правительство Каталонии намерено обустроить избирательные участки в 2315 школах.

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Ранее сообщалось, Конституционный суд приказал местной полиции предотвратить открытие центров, где планируется провести голосование 1 октября.

30 сентября испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости.

Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.