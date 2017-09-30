За день до референдума в Каталонии полиция заблокировала 1300 школ

Полиция Каталонии Mossos заблокировала 1300 из 2315 школ, предназначенных как избирательные участки для проведения референдума о независимости от Испании. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.
Местная полиция появилась сегодня в 1300 школах, предназначенных как избирательные участки.
Однако, 163 школы остаются захваченными активистами, которые стремятся обеспечить проведение голосования 1 октября.
Активисты захватили чуть более 12% пунктов, предназначенных для референдума.
Правительство Каталонии намерено обустроить избирательные участки в 2315 школах.
Ранее сообщалось, Конституционный суд приказал местной полиции предотвратить открытие центров, где планируется провести голосование 1 октября.
30 сентября испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости.
Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.