На избирательном участке в Каталонии произошла стрельба

В Испании не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков, где 1 октября должно пройти голосование о независимости Каталонии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Инцидент произошел в здании школы в городе Манльеу, где находится избирательный участок. Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате этого по меньшей мере четыре человека получили ранения в грудь и шею.

"Пострадавшим оказали первую помощь. Некоторые из них оказались членами Комитета защиты референдума", – говорится в сообщении.

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Напомним, испанские власти заявили о намерении увеличить количество полицейских в Каталонии в день проведения референдума и блокировать участки для голосования. Кроме того, накануне референдума в Испании заблокировали 150 сайтов с информацией о голосовании. Позже полиция изъяла около 2,5 млн бюллетеней, а также 4 млн конвертов, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии.

29 сентября, накануне проведения референдума о независимости Каталонии от испанской короны несколько тысяч человек вышли на митинг. Позже сторонники проведения референдума о независимости Каталонии начали занимать помещения в некоторых школах Барселоны, где на 1 октября запланировано проведение голосования.

Референдум о независимости Каталонии запланирован на 1 октября.