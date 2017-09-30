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Главная » Мир » США установили прямой контакт с властями КНДР

США установили прямой контакт с властями КНДР

США установили прямой контакт с властями КНДР
Рекс Тиллерсон / Фото из открытых источников

Спецпредставитель США по вопросам КНДР регулярно встречался с неким высокопоставленным северокорейским дипломатом в представительстве этой страны при ООН

30.09.17 450
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Вашингтон установил прямой контакт с Северной Кореей, подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном.

"Следите за новостями", – добавил Тиллерсон.

"У нас есть каналы связи, – заявил Тиллерсон во время своего визита в Китай. – Мы не сидим в темноте".

За последние несколько месяцев США и Северная Корея регулярно обменивались взаимными обвинениями и угрозами, но до сих мало что было известно о том, что у них есть прямые каналы связи.

Президент США, выступая в ООН, угрожал уничтожить Северную Корею, сказав, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "вступил на самоубийственный путь". В ответ Ким Чен Ын обнародовал заявление, в котором сказал, что "Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!".

Эта словесная перепалка проходит на фоне продолжающихся испытаний северокорейских ракет. Кроме того, 3-го сентября Северная Корея заявила, что ей удалось провести испытание водородной бомбы, которая может быть установлена в боеголовке баллистической ракеты.

Международное сообщество единодушно осудило эти испытания. ООН расширила наложенные на Северную Корею санкции в попытке заставить эту страну прекратить разработку ядерного оружия.

Рекс Тиллерсон прибыл в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и другими представителями правительства в надежде убедить Пекин применить режим санкций по отношению к Северной Корее.

На этой неделе Китай распорядился, что все северокорейские компании, находящиеся на его территории, должны прекратить свою деятельность. Пекин, однако, по-прежнему надеется на разрешение конфликта в Северной Корее путем переговоров.

В сентябре президент Дональд Трамп написал в "Твиттере", что переговоры – это не ответ. Но уже не первый раз поступают сообщения о закулисных контактах между представителями США и Северной Кореи.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что вот уже несколько месяцев обе страны без особого шума поддерживают контакты.

По словам агентства, специальный представитель США по вопросам Северной Кореи регулярно встречался с неким высокопоставленным северокорейским дипломатом в здании представительства этой страны при ООН.

Агентство также сообщает, что Рекс Тиллерсон в прошлом уже намекал, что между обеими странами есть каналы связи.

До сих пор было известно, что Швеция часто выступает в роли посредника в переговорах между США и Северной Кореей.

В августе эксперт шведского Института международных отношений Ульв Ханссен сказал в интервью агентству Рейтер, что Швеция могла бы вновь играть эту роль, так как ей доверяют обе стороны.

"Швеция делала это часто и раньше, в особенности когда речь шла об американских гражданах, содержащихся в заключении в Северной Корее", – сказал он.

Министерство иностранных дел Швеции отказалось как бы то ни было комментировать это заявление.

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