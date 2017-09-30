Среди погибших в разбившемся в Конго Ан-12 могут быть украинцы, – СМИ

Среди погибших во время падения военного самолета в Конго могут быть украинцы. Об этом сообщает местное издание Actualite.cd со ссылкой на представителей правительства, передает 112 Украина.

"8 погибших, в том числе 3 украинца в крушении военного самолета в Киншасе", – говорится в сообщении. При этом, МИД Украины пока не комментирует ситуацию.

Некоторые СМИ сообщают, что на борту находились 12 человек. По словам офицера, который видел аварию, самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

Ранее стало известно, что в субботу, 30 сентября, в столице Демократической Республики Конго Киншаса упал военный грузовой самолет, экипаж погиб. Об этом сообщил директор главного аэропорта города Джордж Лагеря.

"Произошла авария грузового самолета. Это военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Экипаж не выжил", – сказал директор аэропорта.

Предварительная причина падения – технические проблемы.