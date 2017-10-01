Во Франции вечером 30 сентября во время матча между командами "Амьен" и "Лилль" на стадионе обрушилось заграждение на трибуне. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Le Figaro.

В результате пострадали, по меньшей мере, 29 человек. Четверо из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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Все пострадавший – болельщики "Лилля". Когда они праздновали гол, забитый своей командой на 16 минуте, ограждение на трибуне не выдержало и обрушилось.