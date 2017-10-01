В ходе референдума о независимости Каталонии, 1 октября 2017 года, на избирательных участках начались стычки между полицией и гражданами, желающими принять участие в голосовании. Об этом сообщает Радио Свобода.
Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо сообщил, что национальная полиция и Гражданская гвардия изымают урны и бюллетени для голосования на референдуме о независимости Каталонии.
"Национальная полиция изымает урны, выполняя юридические предписания и закон в связи с незаконным референдумом", — написал глава МВД в Twitter.
В качестве доказательства, он опубликовал видео, на котором агенты выносят бюллетени из здания, где должен был открыться избирательный участок. Люди, находящиеся около здания, протестуют.
Sorry but this looks like fascism. #CatalanReferendum pic.twitter.com/pjHq6wvZOu— Gissur Simonarson (@GissiSim) 1 октября 2017 г.
La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal. #EstamosporTI pic.twitter.com/o45f76yvSA— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 1 октября 2017 г.
Кроме того, Гражданская гвардия Испании заблокировала в провинции Жирона избирательный участок, на котором на референдуме о независимости Каталонии должен был проголосовать глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.
На видеозаписи, размещенной в Twitter издания, видно, как сотрудники правоохранительных органов разбивают стеклянную дверь избирательного участка, чтобы проникнуть внутрь.
Но лидеру Каталонии все-таки удалось проголосовать, правда на другом избирательном участке.
DIRECTO https://t.co/VTIn7KxLfp Secuencia completa de la entrada de la Guardia Civil por la fuerza en el centro de Sant Juliá de Ramis pic.twitter.com/40YpvDeOzB— EL PAÍS (@el_pais) 1 октября 2017 г.
DIRECTO https://t.co/VTIn7KPmDZ Esta es la imagen de Puigdemont @KRLS votando pic.twitter.com/jp5fFjQlRS— EL PAÍS (@el_pais) 1 октября 2017 г.
DIRECTO | Votación en el interior de el CAP El Gornal de L'Hospitalet https://t.co/YC5BopqMr9 [Informa @oriolgd] pic.twitter.com/uFxYhCbgTH— EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) 1 октября 2017 г.
FOTOS La Guàrdia Civil carrega al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita, per @SofiaCabanes https://t.co/7XWrZg8yke #refND pic.twitter.com/5vMFc5FCI9— NacióDigital (@naciodigital) 1 октября 2017 г.