Начались стычки между правоохранителями и протестующими

В ходе референдума о независимости Каталонии, 1 октября 2017 года, на избирательных участках начались стычки между полицией и гражданами, желающими принять участие в голосовании. Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо сообщил, что национальная полиция и Гражданская гвардия изымают урны и бюллетени для голосования на референдуме о независимости Каталонии.

"Национальная полиция изымает урны, выполняя юридические предписания и закон в связи с незаконным референдумом", — написал глава МВД в Twitter.

В качестве доказательства, он опубликовал видео, на котором агенты выносят бюллетени из здания, где должен был открыться избирательный участок. Люди, находящиеся около здания, протестуют.

La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal. #EstamosporTI pic.twitter.com/o45f76yvSA — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 1 октября 2017 г.

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Кроме того, Гражданская гвардия Испании заблокировала в провинции Жирона избирательный участок, на котором на референдуме о независимости Каталонии должен был проголосовать глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

На видеозаписи, размещенной в Twitter издания, видно, как сотрудники правоохранительных органов разбивают стеклянную дверь избирательного участка, чтобы проникнуть внутрь.

Но лидеру Каталонии все-таки удалось проголосовать, правда на другом избирательном участке.

DIRECTO https://t.co/VTIn7KxLfp Secuencia completa de la entrada de la Guardia Civil por la fuerza en el centro de Sant Juliá de Ramis pic.twitter.com/40YpvDeOzB — EL PAÍS (@el_pais) 1 октября 2017 г.