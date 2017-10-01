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Главная » Мир » Фото, видео Власти Каталонии утверждают, что 73% избирательных участков работают
<span class="label red">Фото, видео</span> Власти Каталонии утверждают, что 73% избирательных участков работают
Фото: twitter
Референдум за независимость Каталонии

Фото, видео Власти Каталонии утверждают, что 73% избирательных участков работают

Испанская полиция уже применила резиновые пули

01.10.17 53
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В Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков, на которых можно принят участие в референдуме о независимости от Испании. Об этом сообщил спикер женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл, сообщает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.

"73% избирательных участков открыты и работают", - сообщил он.

Он также сообщил о непрекращающихся кибератаках на компьютеры на участках и заявил, что правительство работает над устранением их последствий.

"Мы призываем к спокойствию и терпимости", - сказал Турулл.

Также он обвинил правительство Испании в применении насилия в отношении мирных граждан и выступил с требованием отставки представителя правительственной делегации в Каталонии Энрика Мильйо.

"Мы требуем немедленной отставки Энрика Мильйо из-за его личной ответственности за насилие государства" - заявил Турулл.

Мэр Барселоны Ада Колау в свою очередь назвала правительство Испании под руководством Мариано Рахоя трусами.

"Трусливый глава правительства наводнил полицией наш город. Барселона – это город мира, нас не запугать" - написала она в Twitter.

Колау заявила, что против проведения референдума, однако действия правительства Испании при этом являются неприемлемыми.

Испанская полиция и Гражданская гвардия пытаются припятствовать проведению референдума. Правоохранители изымают урны для голосования и бюллетени, выводя людей из избитаельных участков. Уже прошли первые стычки с протестующими. В соцсетях распространяются фото первых пострадавших.

Пользователи соцсетей сообщают о выстрелах и столкновениях между полицией и митингующими в центре Барселоны, рядом со школой Рамон Лул. Манифестанты блокировали доступ в колледж, и полиции пришлось применить силу. В соцсетях появилось видео, на котором видны столкновения и слышны звуки, напоминающие звуки выстрелов резиновых пуль.

Кроме того, полиция применила резиновые дубинки, чтобы расчистить себе путь, который блокировали сидящие на земле люди.

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