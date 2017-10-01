В Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков, на которых можно принят участие в референдуме о независимости от Испании. Об этом сообщил спикер женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл, сообщает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.

"73% избирательных участков открыты и работают", - сообщил он.

Он также сообщил о непрекращающихся кибератаках на компьютеры на участках и заявил, что правительство работает над устранением их последствий.

"Мы призываем к спокойствию и терпимости", - сказал Турулл.

Также он обвинил правительство Испании в применении насилия в отношении мирных граждан и выступил с требованием отставки представителя правительственной делегации в Каталонии Энрика Мильйо.

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"Мы требуем немедленной отставки Энрика Мильйо из-за его личной ответственности за насилие государства" - заявил Турулл.

Мэр Барселоны Ада Колау в свою очередь назвала правительство Испании под руководством Мариано Рахоя трусами.

"Трусливый глава правительства наводнил полицией наш город. Барселона – это город мира, нас не запугать" - написала она в Twitter.

Колау заявила, что против проведения референдума, однако действия правительства Испании при этом являются неприемлемыми.

Испанская полиция и Гражданская гвардия пытаются припятствовать проведению референдума. Правоохранители изымают урны для голосования и бюллетени, выводя людей из избитаельных участков. Уже прошли первые стычки с протестующими. В соцсетях распространяются фото первых пострадавших.

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Пользователи соцсетей сообщают о выстрелах и столкновениях между полицией и митингующими в центре Барселоны, рядом со школой Рамон Лул. Манифестанты блокировали доступ в колледж, и полиции пришлось применить силу. В соцсетях появилось видео, на котором видны столкновения и слышны звуки, напоминающие звуки выстрелов резиновых пуль.

Кроме того, полиция применила резиновые дубинки, чтобы расчистить себе путь, который блокировали сидящие на земле люди.

Els polis han de fugir disparant per obrir-se cami. Disparen al cos. Gent ferida. pic.twitter.com/Vts4EAE4wN — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 1 октября 2017 г.

This is why catalans want to leave Spain #ReferendumCatalan pic.twitter.com/I09vxxTIuV — Julio Vacacela DK (@VacacelaJulio) 1 октября 2017 г.