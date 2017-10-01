На борту разбившегося в Конго самолета были трое украинцев, - ВСУ

В результате падения военного самолета в Демократической Республике Конго в субботу, 30 сентября, погибли трое украинцев. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе. Однако подробностей не сообщили, поскольку погибшие не являлись военными", - рассказал журналист в эфире телеканала.

Напомним, в субботу, 30 сентября, в столице Демократической Республики Конго Киншаса упал военный грузовой самолет, экипаж погиб. Об этом сообщил директор главного аэропорта города Джордж Лагеря. Предварительная причина падения – технические проблемы.

Местные СМИ сообщали, что на борту самолета были 12 человек, в том числе, 3 украинцев.