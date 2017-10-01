Референдум в Каталонии: в стычках с полицией пострадали 38 человек

В стычках с полицией во время референдума о независимости Каталонии пострадали 38 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Каталонии в Twitter.

"Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. Тридцать пять из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести", — говорится в заявлении ведомства.

Глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пуджемонт обвинил испанское правительство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на El Pais.

"Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирование школ – все это создает неприглядный внешний образ государства, и этот позор будет сопровождать его вечно", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. Испанская полиция и Гражданская гвардия пытаются припятствовать проведению референдума. Правоохранители изымают урны для голосования и бюллетени, выводя людей из избитаельных участков. Уже прошли первые стычки с протестующими. В соцсетях распространяются фото первых пострадавших.