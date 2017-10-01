В Германии впервые зарегистрировали однополый брак

Сегодня вступил в силу закон, позволяющий гомосексуальным парам узаконить свои отношения

В Берлине официально зарегистрирован первый в Германии однополый брак. Об этом сообщает DW.

В ратуше в берлинском районе Шенеберзи в присутствии около сотни друзей и родственников поженились двое мужчин - Карл Крайле и Бодо Менде.

Сегодня в Германии вступил в силу закон, который вводит полное и равноправное признание однополых браков. Поэтому в этот день в Берлине, Гамбурге и Ганновере специально откроют ЗАГСы, чтобы дать возможность однополым парам официально узаконить свои отношения. В частности, в столице ФРГ сегодня ожидается регистрация браков еще восемь гомосексуальных пар.

Напомним, 30 июня парламент Германии одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков. "За" проголосовали 393 депутата, "против" - 226, четыре парламентария воздержались.

20 июля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон об однополых браках.