Власти Каталонии уже говорят о 337 пострадавших в стычках с полицией

Количество пострадавших во время столкновений в день референдума в Каталонии возросло до 337 человек.
Об этом сообщил спикер женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл в Twitter, передает Европейская правда.
"В столкновениях ранены 337 человек", - написал он.
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Турулл посоветовал пострадавшим обратиться в полицию Каталонии для дачи показаний.
Испанские власти в свою очередь сообщают об 11 пострадавших силовиках - 9 полицейских и 2 гражданских гвардейцах.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. Испанская полиция и Гражданская гвардия пытаются припятствовать проведению референдума. Правоохранители изымают урны для голосования и бюллетени, выводя людей из избитаельных участков.