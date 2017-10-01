Власти Каталонии уже говорят о 337 пострадавших в стычках с полицией

Количество пострадавших во время столкновений в день референдума в Каталонии возросло до 337 человек.

Об этом сообщил спикер женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл в Twitter, передает Европейская правда.

"В столкновениях ранены 337 человек", - написал он.

Турулл посоветовал пострадавшим обратиться в полицию Каталонии для дачи показаний.

Испанские власти в свою очередь сообщают об 11 пострадавших силовиках - 9 полицейских и 2 гражданских гвардейцах.

Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. Испанская полиция и Гражданская гвардия пытаются припятствовать проведению референдума. Правоохранители изымают урны для голосования и бюллетени, выводя людей из избитаельных участков.