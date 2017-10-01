Трамп ввел образовательные и культурные санкции против России

В санкционном списке также – Сирия, Китай, Венесуэла, Эритрея и КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении ряда стран, в том числе России.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций с целью усиления борьбы с торговлей людьми в мире, которое коснулось целого ряда стран, включая Венесуэлу, Китай, Сирию, Россию и многие другие.

В распоряжении говорится, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или позволять финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году".

Указание с запретом на финансирование дается банкам развития США, а также представителю в МВФ.

Ранее республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин заявили, что через два месяца после подписания закона о новых санкциях против России Трамп так и не начал его выполнять.