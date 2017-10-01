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Главная » Мир » В Марселе на вокзале террорист зарезал двух женщин

В Марселе на вокзале террорист зарезал двух женщин

В Марселе на вокзале террорист зарезал двух женщин
Теракт в Марселе / Фото: Reuters

Нападавшего застрелили

01.10.17 437
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Два человека убиты в результате нападения на железнодорожном вокзале в Марселе на юге Франции.

Вооруженный ножом нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности, передает ВВС.

Власти рассматривают произошедшее как террористический акт.

"Два человека погибли от ножевых ран, нанесенных нападавши", - сообщил шеф местной полиции Оливье Мазьер.

В твите французской полиции говорится, что ситуация на вокзале взята под контроль, а нападавший убит.

Тем не менее железнодорожное сообщение с Марселем прервано.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от посещения района, где находится вокзал.

Как сообщает газета Le Monde со ссылкой на анонимный официальный источник, террорист кричал слова "Аллах акбар" во время нападения.

По сообщениям французских СМИ, в результате нападения погибли две женщины.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что нападавшего застрелили солдаты, дежурившие на вокзале в рамках операции Sentinelle, которая предусматривает постоянное патрулирование улиц и общественных мест в период действия чрезвычайного положения.

Отмечается, что нападавший был мужчиной в возрасте 20-25 лет и имел североафриканскую наружность.

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