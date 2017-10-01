Число раненых в столкновениях в Каталонии подбирается к пятистам

Количество раненых в ходе столкновений с полицией в день референдума о независимости Каталонии выросло до 465 человек. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения женералитата Каталонии, пишет Европейская правда.

Ссылаясь на информацию медиков, в правительстве Каталонии сообщили, что за помощью в больницы обратились 465 человек.

Состояние двух людей очень тяжелое. В частности, СМИ сообщают о мужчине, которому в глаз попала резиновая пуля, а также о члене одной из избирательных комиссий, у которого случился сердечный приступ во время наступления на участок полиции.

Ранее сообщалось о 337 раненых.

Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. Испанская полиция и Гражданская гвардия пытаются препятствовать проведению референдума. Правоохранители изымают урны для голосования и бюллетени, выводя людей из избитаельных участков.