В Колумбии вступило в силу перемирие с последней группировкой повстанцев

В Колумбии в воскресенье, 1 октября, начал действовать режим прекращения огня между регулярной армией и последней активной повстанческой группировкой в стране - "Армией национального освобождения" (ELN), пишет Deutsche Welle.

Перемирие продлится до 9 января. К этому сроку колумбийские власти надеются договориться о его продлении. С начала февраля этого года представители Боготы и ELN занимаются согласованием мирного договора.

Группировка ELN была основана в 1964 году на волне кубинской революции. На сегодня в ее состав входят около 1500 человек. В основном боевики действуют на востоке страны. Правоохранительные органы страны считают ELN ответственной за тысячи преступлений, включая убийства, похищения людей и экологические правонарушения.

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Напомним, с группировкой FARC власти уже договорились.

В середине августа официально завершился продолжавшийся более 50 лет конфликт между властями Колумбии и другой леворадикальной повстанческой группировкой - "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

Группировка FARC была образована в 1964 году и объявила своей целью борьбу с крупными землевладельцами и правительством. В результате вооруженного конфликта между боевиками, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, более 60 тысяч считаются пропавшими без вести, около 7 млн человек были вынуждены покинуть родные места.

В 2016 году Богота и FARC достигли принципиального согласия об окончании полувековой гражданской войны в стране. В сентябре этого года повстанческое движение FARC было преобразовано в политическую партию.