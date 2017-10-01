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Главная » Мир » Членство в ЕС Турции больше не нужно, – Эрдоган

Членство в ЕС Турции больше не нужно, – Эрдоган

Членство в ЕС Турции больше не нужно, – Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Getty Images

А вот Европе без Турции – никак, уверен турецкий президент

01.10.17 329
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Турция больше не нуждается в присоединении к Евросоюзу, однако не намерена в одностороннем порядке выходить из переговоров.

Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает DW.

"Мы не будем той стороной, которая сдается. Правда, мы больше не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал Эрдоган.

По его словам, Евросоюз "не оправдал надежд" Анкары в борьбе против терроризма. Эрдоган намекнул, что Евросоюзу по-прежнему нужна Турция.

"Если Евросоюз собирается двигаться вперед - есть только один путь для этого. А именно, дать Турции членство и начать действия, которые способствуют культурному и экономическому росту", - уверен турецкий президент.

Напомним, Турция чувствует себя преданной лидерами ЕС из-за разговоров о прекращении переговоров по ее членству в Европейском союзе, но все еще стремится присоединиться к блоку.

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