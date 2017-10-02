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Главная » Мир » Премьер Испании: Референдум в Каталонии не состоялся
Референдум за независимость Каталонии

Премьер Испании: Референдум в Каталонии не состоялся

Премьер Испании: Референдум в Каталонии не состоялся
Марьяно Рахой / Фото: AP Photo / Daniel Ochoa de Olza

Мадрид категорически не признает результаты голосования в автономии

02.10.17 26
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Глава правительства Испании Марьяно Рахой после завершения голосования в Каталонии выступил с экстренным обращением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Сегодня в Каталонии не произошло референдума о самоопределении", - подчеркнул Рахой.

В течение выступления он несколько раз заявил о категорическом непризнании результатов голосования.

Председатель правительства Испании напомнил, что официальный Мадрид всегда придерживался именно такой позиции относительно референдума.

"Правительство все время настаивало, что этот референдум не состоится, они – те кто продвигали этот вызов – знали это все время, они предполагали это на прошлой неделе и очень четко предположили это вчера и отметили сегодня то, что референдум был незаконным. Несмотря на это, они решили идти дальше", - описал Рахой свое видение событий в Каталонии.

Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений, пострадали сотни человек.

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