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Главная » Мир » Видео Власти Каталонии: 90% проголосовали за отделение от Испании
Референдум за независимость Каталонии

Видео Власти Каталонии: 90% проголосовали за отделение от Испании

<span class="label red">Видео</span> Власти Каталонии: 90% проголосовали за отделение от Испании
Фото из открытых источников

Карлес Пучдемонт объявил, что регион получил право на независимое государство

02.10.17 58
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Власти Каталонии заявили, что на вчерашнем референдуме независимость автономии поддержали 90% избирателей. Всего в голосовании приняли участие около 2,2 млн человек (42% от общего количества избирателей). Об этом говорится в сообщении правительства Каталонии в Twitter.

Согласно официальным данным правительства Каталонии, "за" независимость проголосовали  проголосовали 2 020 144 избирателя, "против" – 176 566. Еще около 20 тыс. бюллетеней были признаны недействительными, а 45 тыс. – оказались пустыми.

Ранее президент Каталонии Карлес Пучдемонт объявил, что в результате референдума регион получил право на независимое государство, образованное в форме республики. Об этом пишет Медуза со ссылкой на El Pais.

"Мы — жители Европы", — подчеркнул президент каталонской автономии.

По словам Пучдемонта, референдум показал, что каталонцы хотят жить в мире и вне государства, которое использует грубую силу для разгона голосования. По его мнению, власти Испании продемонстрировали, что готовы на репрессии в отношении каталонцев.

Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений, пострадали сотни человек.

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