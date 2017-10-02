Карлес Пучдемонт объявил, что регион получил право на независимое государство

Власти Каталонии заявили, что на вчерашнем референдуме независимость автономии поддержали 90% избирателей. Всего в голосовании приняли участие около 2,2 млн человек (42% от общего количества избирателей). Об этом говорится в сообщении правительства Каталонии в Twitter.

Согласно официальным данным правительства Каталонии, "за" независимость проголосовали проголосовали 2 020 144 избирателя, "против" – 176 566. Еще около 20 тыс. бюллетеней были признаны недействительными, а 45 тыс. – оказались пустыми.

"Out of the 2,262,424 ballots that were not seized, 2,020,144 were YES votes, 176,566 were NO votes, 45,586 in blank and 20,129 null votes" — Catalan Government (@catalangov) 1 октября 2017 г.

El conseller Jordi Turull anuncia que de los 2.262.464 votos escrutados el 90% ha votado por el sí a la independencia de #Catalunya pic.twitter.com/GZTDGoTPJ0 — Marco Aracama (@MarcoAracama) 1 октября 2017 г.

Ранее президент Каталонии Карлес Пучдемонт объявил, что в результате референдума регион получил право на независимое государство, образованное в форме республики. Об этом пишет Медуза со ссылкой на El Pais.

"Мы — жители Европы", — подчеркнул президент каталонской автономии.

По словам Пучдемонта, референдум показал, что каталонцы хотят жить в мире и вне государства, которое использует грубую силу для разгона голосования. По его мнению, власти Испании продемонстрировали, что готовы на репрессии в отношении каталонцев.

Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений, пострадали сотни человек.