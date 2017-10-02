От полученных в Сирии ранений умер российский полковник

В Москве в главном военном клиническом госпитале Минобороны России скончался полковник Валерий Федянин, получивший смертельные ранения в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс ос ссылкой на информацию Минобороны РФ.

"22 сентября полковник Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", - говорится в сообщении.

Для оказания экстренной медицинской помощи полковник был оперативно доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России, но спасти его не удалось.

Ранее в Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов. По данным украинской разведки, Асапов командовал боевиками террористической организации "ДНР". В частности, он руководил так называемым "1-м армейским корпусом", который дислоцируется в Донецке.