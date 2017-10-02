Стрельба в Лас-Вегасе: 20 убитых и около 100 раненых

В результате стрельбы в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля The Route 91 Harvest Festival возле казино Mandalay Bay погибли 20 человек и около 100 получили ранения. Об этом сообщил руководитель местной полиции Джозеф Ломбардо, передает Громадське.

Он также добавил, что в результате стрельбы ранения получили двое офицеров полиции. Один из них сейчас находится в критическом состоянии.

Стрельба велась с 32 этажа гостиницы Mandalay Bay. Преступником оказался местный житель. Полиция его застрелила.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Лас-Вегасе по меньшей мере 2 человека погибли и 24 получили ранения.