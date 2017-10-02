Сегодня в мире отмечают Международный день ненасилия

Международный день ненасилия провозглашен на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и отмечается ежегодно в день рождения Махатмы Ганди (1869-1948), одного из руководителей движения за независимость Индии, основоположника философии и стратегии ненасилия, напоминает "Укринформ".

"Когда я впадаю в отчаяние, то вспоминаю, что на протяжении всей истории человечества путь истины и любви всегда побеждал. Так, были тираны и убийцы, и в течение какого-то времени они казались непобедимыми, но, в конце концов, они всегда погибали - задумайтесь, всегда. Не все ли равно мертвому, сироте или бездомному, проводятся сумасшедшие разрушения от имени тоталитаризма или от священного имени свободы и демократии? "Око за око" - и весь мир может ослепнуть... Существует много такого, за что я готов умереть, но нет ничего такого, за что я был бы готов убить" (Махатма Ганди, "История моих экспериментов с истиной", 1927).

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В течение жизни Ганди оставался верным своим убеждениям относительно ненасилия, даже в условиях жестоких притеснений и перед лицом тяжелых испытаний. Он был убежден в том, что "справедливые средства ведут к справедливым целям", то есть нельзя построить миролюбивое и полноценное общество с помощью насилия. Если в его фундаменте лежат не свобода и мир, а что-то другое, то ничего хорошего из этого не выйдет и никакие лозунги и обоснование здесь не помогут. Насилие порождает насилие, обман – очередное заблуждение, ненависть - обратную ненависть.

Ганди был убежден в том, что индийцам ни в коем случае не следует применять насилие или пользоваться ненавистью в борьбе за свободу и независимость страны против английского колониального ига.

Время показало, что Махатма Ганди был прав, что он не был оторванным от действительности фантазером; правильность его идей подтверждается и сейчас, но не всем они нравятся - путь ненасилия долгий и утомительный, к тому же крайне трудно не поддаться соблазну взять в руки оружие в милитаризованного мире.

Как отмечается в резолюции ООН, этот Международный день служит еще одним поводом для того, чтобы как можно шире пропагандировать лозунг ненасилия, в том числе путем просветительской и общественно-разъяснительной работы. В то же время подтверждается универсальность принципа ненасилия, а также стремление утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.