Команда исследователей из Гарварда и Массачусетского технологического института разработала "умные" чернила, которые позволят создавать татуировки, контролирующие биометрические показатели, например уровень глюкозы. Об этом сообщает Naked Science.

Чернила взаимодействуют с интерстициальной жидкостью тела, которая переносит питательные вещества в клетки и выводит из них ненужные вещества. Жидкость работает в тесном контакте с плазмой крови, что позволяет ей действовать как показатель концентрации химических веществ в крови в настоящий момент времени.

Исследователи дали своему проекту название Dermal Abyss, и уже две различные формы чернил были протестированы на участках кожи свиньи. Первый вариант "умной" татуировки был предназначен для контроля глюкозы, а другой отслеживал концентрацию натрия для предотвращения обезвоживания.

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Пока новые татуировки не обладают хорошей устойчивостью и быстро растворяются, однако ученые уже работают над решением этой проблемы.