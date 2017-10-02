Спутники NASA получили первые детальные снимки гигантского айсберга, который откололся от антарктического ледника Ларсена в июле этого года. Наблюдения за спутником позволили зафиксировать первые признаки того, что он начал распадаться на части. Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на NASA Earth Observatory.

В июле над территорией Антарктиды царила полярная ночь, поэтому исследователи могли наблюдать за айсбергом только с помощью радаров и инфракрасных снимков. В августе ученые начали получать первые освещенные солнцем снимки айсберга, а представленные изображения были получены в середине сентября.

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Как подчеркивают исследователи, на снимках можно заметить участки тонкого льда, который не может противостоять ветру и приливам, вследствие чего айсберг вскоре может начать движение в сторону от ледника Ларсена. Кроме того, ученые заметили признаки того, что айсберг начал распадаться на части из-за "шатания" на месте. В результате были образованы две части, которые исследователи назвали A-68A и A-68B.

Фото: NASA Earth Observatory