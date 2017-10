Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем.

Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на заявление шерифа полиции Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, передают мировые СМИ.

В полиции не назвали имя стрелка, лишь отметив, что ему 64 года и он не является афроамериканцем.

Мужчина открыл стрельбу по толпе людей на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй".

Dramatic video shows people scrambling for cover as gunfire rings out in Las Vegas. "I have to stay on top of you." https://t.co/k2WTD6gM6A pic.twitter.com/5SL3GnhUCQ