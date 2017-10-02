Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем.

Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на заявление шерифа полиции Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, передают мировые СМИ.

В полиции не назвали имя стрелка, лишь отметив, что ему 64 года и он не является афроамериканцем.

Мужчина открыл стрельбу по толпе людей на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй".

Dramatic video shows people scrambling for cover as gunfire rings out in Las Vegas. "I have to stay on top of you." https://t.co/k2WTD6gM6A pic.twitter.com/5SL3GnhUCQ — ABC News (@ABC) 2 октября 2017 г.

Правоохранители также идентифицировали спутницу стрелка, 63-летнюю Мэрилу Дэнли. Она могла скрыться с места происшествия на автомобиле, и объявлена в розыск.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.

Как заявил Ломбардо, злоумышленник был ликвидирован в ходе перестрелки с полицейским. Пока инцидент не рассматривается как теракт.

Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля The Route 91 Harvest Festival возле казино Mandalay Bay погибли 20 человек и около 100 получили ранения.