Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек

В Лас-Вегасе значительно возросло количество жертв стрельбы по участникам кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли более 50 человек и более 200 получили ранения. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.

Также полиция установила личность стрелка. Им оказался 64-летний Стивен Пэддок, который был убит полицейским спецназом. Мотивы его поступка пока не сообщаются.

Напомним, сегодня по посетителям кантри-фестиваля был открыт огонь из окна одного из номеров гостиницы Mandalay Bay при одноименном казино. Стрельба велась из автоматического оружия. Ранее сообщалось о 20 убитых и 100 раненых.