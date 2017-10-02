Уже названы имена лауреатов в области физиологии и медицины

Шведская королевская академия наук начала объявлять лауреатов Нобелевской премии.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2017 год получат американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования суточных ритмов. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Лауреаты премии по физике, химии и литературе будут объявлены в течение предстоящей недели, пишет "Радио Свобода".

Лауреат в области экономики будет объявлен на следующей неделе, вероятно, 9 октября.

Традиционно хорошо информированная шведская газета Dagens Nyheter предположила, что американский онколог Деннис Сламон может быть удостоен премии за исследования в области лечения рака молочной железы и лечения наркозависимости от Герцептина.

Нобелевская премия мира будет объявлена в столице Норвегии Осло и ожидается, что это произойдет 6 октября.

Некоторые предполагают, что в этом году премия мира может быть присуждена организаторам соглашения между Ираном и мировыми державами в июле 2015 года, в результате которого Тегеран согласился сократить свою ядерную деятельность в обмен на снятие международных санкций. Если это произойдет, это может означать, что лауреатами могут стать министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, считают наблюдатели.

Соединенные Штаты и другие западные правительства опасаются, что Иран стремится и дальше развивать ядерное оружие. Тегеран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, включая производство электроэнергии.

Напомним, Нобелевскую премию увеличили на миллион шведских крон.